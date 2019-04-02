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Воробьев поручил провести конкурс на выбор поставщиков для наборов новорожденных
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2019, 12:16
Как проинформировал пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать конкурс на выбор поставщиков для наполнения подарочных наборов для новорожденных.
Отмечается, что Воробьев провел рабочую встречу с комиссией Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения, социальной политике, социально-ориентированным некоммерческим организациям, поддержке семьи и детства. В ходе встречи губернатор напомнил, что с 1 сентября все новорожденные в Подмосковье будут получать подарочные наборы с самым необходимым для первого года жизни.
В Московской области с началом осени каждой семье, в которой родился ребенок, будет выдаваться подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В него войдут необходимые предметы, которые могут понадобиться на первом году жизни малыша, в том числе средства ухода, гигиены, одежда для дома и прогулок, аптечка для новорожденного, игрушки и постельный комплект.
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