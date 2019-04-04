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Пресс‑конференция, посвященная борьбе с фирмами‑однодневками, пройдет в РИАМО в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2019, 11:23
4 апреля в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция управления Федеральной налоговой службы по Подмосковью на тему «ЕГРЮЛ как инструмент противодействия возникновению фиктивных фирм и создания условий здоровой конкуренции. Единый регистрационный центр Московской области, первые итоги».
Участники пресс-конференции:
Сергей Альбертович Кривчиков – заместитель руководителя УФНС России по Московской области;
Алексей Сергеевич Лактюшкин – исполняющий обязанности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Московской области.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
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