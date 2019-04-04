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Более 25 тыс детей родилось в подмосковных центрах материнства и детства с 2017 года
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Общество — 4 Апреля 2019, 11:36
Как проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что с момента открытия в 2017 году подмосковных центров материнства и детства в них родилось более 25000 детей.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова подчеркнула, что в Московской области в 2017 году были открыты пять современных центров материнства и детства – в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, Раменском и Сергиевом Посаде. За это время в них появилось на свет более 25 000 малышей.
По ее словам, наибольшее число младенцев в указанный период родилось в Наро-Фоминском и Щелковском перинатальных центрах – почти 7 тысяч и более 6 тысяч детей соответственно, почти 5 тысяч – в Коломенском, свыше 4,5 тысяч – в Раменском и более 2,6 тысячи – в Сергиево-Посадском центре.
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