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В столице разоблачили группу лжеэкстрасенсов из Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2019, 12:34
Как информируется на сайте МВД РФ, что сотрудники полиции в столице пресекли деятельность группы лжеэкстрасенсов, ранее с заявлением обратилась 78-летняя москвичка, которая потеряла около 3 миллионов рублей, доверившись экстрасенсу, обещавшему помочь ее родственнику.
Ранее в отдел полиции обратилась 78-летняя москвичка, которая сказала, что на одном из спутниковых каналов увидела передачу с участием якобы экстрасенса, которая обещала содействие в решении различных проблем.
Пенсионерка позвонила по указанному в программе телефону и попросила помочь ее родственнику. Женщина, представившаяся экстрасенсом, объяснила, что с ее родственника необходимо «снять порчу», однако для получения таких услуг необходимо перечислить на банковский счет денежные средства.
В результате потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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