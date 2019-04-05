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Водителям Московского региона рекомендовали начать менять резину после 10 апреля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Апреля 2019, 14:12
Как информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, что автомобилисты Москвы, которые передвигаются по городу в дневное время, уже могут начать менять зимние шины на летние, но водителям Подмосковья до 10 апреля лучше еще поездить на зимней резине.
Вильфанд подчеркнул, что если владелец машины осуществляет маршруты по Москве, то можно начать менять. Причем что дневные температуры будут уже приближаться к 10-градусной отметке, но ночные температуры могут быть около нуля, поэтому, если водитель не совершает интенсивных поездок ночью, то можно начать менять.
Он рекомендовал автовладельцам Московской области, а также водителям, которые выезжают за город, начать заменять зимнюю резину на летнюю после 10 апреля, так как еще снег не везде сошел и почва не оттаяла.
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