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В Подмосковье появится электронный реестр детей с гепатитом С
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2019, 14:04
Как информирует главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева, что электронный реестр детей с гепатитом С создадут в Подмосковье для более эффективного лечения в текущем году.
Одинаева подчеркнула, что в Московской области традиционно была сильна гепатологическая школа лечения взрослого населения, все прогрессивные методы диагностики и лечения быстро внедрялись. Детской гепатологической школы не было никогда, в последнее время мы начали развивать. Мы это сделаем структурным подразделением.
Она добавила, что в конце 2019 года будет регистр, который позволит в электронном виде следить за судьбами детей. Одинаева отметила, что очень важно знать о факторах риска.
Она также уточнила, что детей нужно выявить, лечить, но также очень важна профилактика.
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