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Дождь и до плюс 13 градусов ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2019, 10:43
Как информируется на сайте «Метеоновости», что облачная погода с дождем ожидается в Москве и Подмосковье 10 апреля, воздух прогреется до плюс 13 градусов.
Отмечается, что середина недели для столицы и области окажется облачной. Близость холодного атмосферного фронта с волнами обеспечит регион дождями. Из-за плотной облачности и дождей максимальная температура в Москве не поднимется выше плюс 11-13 градусов, по области - плюс 8-13 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.
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