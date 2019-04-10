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Стоимость проезда в ряде экспрессов, отправляющихся из Москвы, изменят в майские праздники
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Общество — 10 Апреля 2019, 11:43
Как информируется на сайте «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), что с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая изменится цена билетов с предоставлением мест на некоторые рейсы экспрессов, курсирующих по маршрутам Москва - Александров, Москва – Владимир, Москва – Калуга, Москва – Рязань, Москва – Тула, Москва – Дубна.
Отмечается, что купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки, включая эту дату.
Тарифы на праздничные дни для указанных электропоездов будут опубликованы на сайте компании.
Ознакомиться с актуальным расписанием экспрессов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
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