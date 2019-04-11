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Все погибающие леса в Подмосковье будут компенсировать в полном объеме с 2024 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2019, 11:31
Как информируется на сайте министерства экономики и финансов Московской области, что в Подмосковье утвердили региональный проект по сохранению лесов, согласно которому к 2024 году необходимо достичь 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов.
Отмечается, что проект «Сохранение лесов» является региональной составляющей одноименного федерального проекта. Проект реализуется до конца 2024 года.
Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%» возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.
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