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Туман зафиксировали в Московском регионе утром в четверг
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2019, 11:34
Как информируется на сайте «Метеовести», что радиационный туман наблюдался 11 апреля в некоторых районах Москвы и Подмосковья, также в регион вернулись заморозки.
Радиационный туман – это туман, возникший над поверхностью почвы, выхолодившейся путем излучения. Такое излучение – часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и подстилающей поверхностью.
Отмечается, что в ранние утренние часы на Московский регион опустились радиационные туманы. Местами видимость ухудшалась до 100 метров, вызвав трудности в движении автотранспорта и в работе аэропортов.
Прошедшие накануне дожди насытили почву и воздух влагой, а понижение температуры помогло ей сконденсироваться. В результате на некоторые районы Москвы и Подмосковья на короткое время опустился туман.
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