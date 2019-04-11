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Выбросы загрязненных стоков в Волгу сократят в Подмосковье в три раза к 2025 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Апреля 2019, 11:36
Как информируется на сайте министерства экономики и финансов Московской области, что в Подмосковье реализуют проект по оздоровлению Волги, согласно которому выбросы в реку загрязненных стоков сократятся втрое к 2025 году.
Документ представляет собой утвержденный паспорт регионального проекта по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги на территории Московской области. Он реализуется областным министерством ЖКХ до конца 2024 года как часть национального проекта.
Отмечается, что основная цель регионального проекта – сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.
Согласно плану, объем загрязненных стоков должен снизиться до 0,12 кубического километра в год благодаря строительству и модернизации очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в рамках соответствующей региональной программы на 2019-2024 годы.
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