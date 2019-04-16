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Три боеприпаса времен ВОВ обнаружили в разных районах Подмосковья за минувшие сутки
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Апреля 2019, 11:40
Как информируется на сайте областного ГУ МЧС РФ, что в Подмосковье за день обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденные снаряды не представляют угрозы для жизни и будут уничтожены.
Отмечается, что 15 апреля поступил сигнал об обнаружении в карьере боеприпаса времен ВОВ в Раменском районе, деревня Еганово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений составляет 4 километра.
Место обнаружения оцепила полиция. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на вторник.
Аналогичные происшествия были зафиксированы в городском округе Клин и в Рузском городском округе.
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