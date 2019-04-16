16апреля 2019
вторник
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Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Апреля 2019, 11:42
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 16 апреля в Москве и Подмосковье ожидается погода с переменной облачностью без осадков, температура воздуха составит 7-12 градусов тепла.
Отмечается, что при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от 10 до 12, по области от 7 до 12 градусов.
Ветер будет северо-восточного направления со скоростью до девяти метров в секунду.Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормального.
Синоптики отмечают, что повышенный фон атмосферного давления может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма.
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