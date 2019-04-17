17апреля 2019
среда
|
Врачи в Ступине борются за жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Апреля 2019, 11:23
Как информирует пресс-служба Ступинской центральной городской клинической больницы, что ступинские врачи борются за жизнь мальчика, который попал под колеса машины.
По данным Ступинского информагентства, 16 апреля в Ступинскую ЦРКБ экстренно поступил ребенок, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии. У 9-летнего мальчика диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Также у него подкожная гематома, ссадина лобной области справа, ушибы и ссадины конечностей.
На данный момент находится в анастезиолого-реанимационном отделении. В рамках обследования пациенту выполнена нейровизуализация, выявлены серьезные повреждения головного мозга, определяется дальнейшая тактика лечения.
По сведениям агентства, ДТП, в результате которого пострадал мальчик, произошло 16 апреля в Кашире. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +7 +9
вечером +2 +4 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры