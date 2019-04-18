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В выходные в Московском регионе будет тепло и преимущественно без осадков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Апреля 2019, 11:21
Как проинформировал представитель Гидрометцентра России, что погода без осадков ожидается в Подмосковье и Москве в выходные, максимальная температура воздуха составит плюс 15 градусов, атмосферное давление будет в пределах нормы.
Отмечается, что стоит антициклон, область высокого давления. 20 апреля ожидается по области небольшой дождь, в Москве его не будет. Температура ночью минус 1 - плюс 4 градуса, в субботу днем плюс 8-13 градусов, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. В воскресенье ночью плюс 1-6, днем плюс 10-15 градусов. Ветер будет дуть слабый.
Атмосферное давление будет в пределах нормы. Повышение температуры до плюс 20 градусов ожидается 24 и 25 апреля.
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