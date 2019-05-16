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До половины месячной нормы осадков выпало в новой Москве за прошедшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2019, 12:18
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в некоторых районах столицы за прошедшие сутки выпало от трети до половины месячной нормы осадков, самый сильный дождь зафиксировали в новой Москве.
Отмечается, что 15 мая на Москву обрушился мощный ливень. Он начался еще вечером 15 мая и не прекращался до утра 16 мая.
Местами в различных частях города выпало от трети до половины месячного количества осадков. Самый интенсивный дождь был в центре Москвы, вечером 15 мая около 18 миллиметров при месячной норме 51 миллиметр. Ночью дождь продолжался, в копилку осадков добавилось еще 4 миллиметра.
На западе столицы выпало днем 16-17 миллиметров осадков, плюс за ночь 3-4 миллиметра. На востоке города осадки тоже были продолжительными и интенсивным, в итоге, в Измайлове днем 12 миллиметров и 10 миллиметров прибавилось за ночь 16 мая.
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