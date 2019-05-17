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Без осадков и до плюс 20 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2019, 09:56
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 17 мая в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода без осадков, температура воздух прогреется до плюс 20 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем скандинавский антициклон подарит жителям Московии комфортную погоду: небо будет малооблачным, осадков не предвидится, а среднесуточная температура воздуха вернется к своей климатической норме. По данным синоптиков столичного Метеобюро, сегодня, 17 мая, воздух в Москве прогреется до 17-19 градусов, по области до 15-20 градусов.
Ветер будет дуть северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется возмущенный.
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