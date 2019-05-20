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Три подмосковные компании получат 46 млн руб на научные разработки для импортозамещения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Мая 2019, 11:58
Как проинформировала пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области, что подведены итоги конкурса «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Отмечается, что в конкурсе принимали участие малые инновационные предприятия Московской области, планирующие создать или расширить производство инновационной продукции для импортозамещения. Московская область вошла в десятку субъектов РФ по количеству поданных заявок, всего их было восемь.
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что гранты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках конкурса предоставляются в размере до 20 миллионов рублей при условии привлечения внебюджетного софинансирования в объеме не менее 100% суммы гранта на срок 12 месяцев.
Из трех компаний-победителей две — резиденты ОЭЗ «Дубна». «Эйлитон» получит деньги на проект «Модернизация импортозамещающего производства вакуумных пробирок», ООО «МЛТ» — на проект «Коммерциализация автоматов окраски второго поколения АФОМК-9-25, АФОМК-12-25, АФОМК-16-25»).
Третий победитель — компания из Подольска ООО «ИТЕКМА». Он займется производством углеродной ленты для автоматизированной выкладки высоконагруженных облегченных конструкций.
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