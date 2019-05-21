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Победителей конкурса сочинений «Путешествие в Подмосковье» наградят во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Мая 2019, 11:13
Как информирует пресс-служба регионального парламента, что в Мособлдуме 21 мая состоится церемония награждения победителей и призеров конкурса школьных сочинений «Путешествие в Подмосковье».
Отмечается, что конкурс проводился по инициативе фракции ЛДПР, главная его цель – стимулирование творческой активности и повышение интереса обучающихся к изучению объектов культурного наследия Московской области.
Конкурс проходил в 2 этапа, муниципальный и региональный. Всего было три номинации, каждая для двух возрастных категорий: «Туристические достопримечательности региона», «Неизведанные маршруты Московской области», Московская область – центр притяжения международного туризма».
Планируется, что награды победителям вручит зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции ЛДПР Кирилл Жигарев.
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