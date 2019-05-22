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Свыше 20 г героина изъяли у мужчины в Солнечногорске
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Общество — 22 Мая 2019, 12:12
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в городском округе Солнечногорск сотрудники полиции в ходе досмотра обнаружили у мужчины 20,08 грамма героина.
Отмечается, что 20 мая в 17:40 в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия в городе Солнечногорск, по улице Садовая у дома остановлена автомашина Skoda под управлением гражданина 1987 года рождения. В качестве пассажира в транспорте находился мужчина 1984 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 20,08 грамма героина.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемый задержан.
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