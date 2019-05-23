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Директора УК задержали в Щелкове по подозрению в мошенничестве на 1 млн рублей
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Общество — 23 Мая 2019, 11:01
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Щелковское» задержали 38-летнего директора управляющей компании, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей.
Как сообщила начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова, что установлено, что злоумышленник, являясь руководителем одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заключил с управляющей компанией договор на выполнение работ по гидропневматической промывке системы отопления в жилых многоквартирных домах, расположенных в городе Щелково.
По ее словам, указанные работы мошенник осуществил силами своего муниципального унитарного предприятия, подписал соответствующие акты, а денежные средства выплатил организации, с которой заключил договор. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
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