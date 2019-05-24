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Двухмодульный автомобиль для спецназа представили в Балашихе
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Общество — 24 Мая 2019, 19:59
Как информирует РИА Новости, новый двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа «Горец-ССН» показали во время дня передовых технологий правоохранительных органов, который состоялся в Балашихе.
«Машина оборудована двумя отсеками – один предназначен для перевозки личного состава, а второй – находящийся между кабиной и отсеком для личного состава – для перевозки личного имущества бойцов», – сказано в сообщении.
Бронемашину также оснастили противоминной защитой.
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