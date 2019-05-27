27мая 2019
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Выпускники в понедельник будут сдавать первый в 2019 году ЕГЭ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Мая 2019, 10:19
В России 27 мая начинается основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сегодня у выпускников начнутся первые экзамены: география и литература.
Отмечается, что основной период ЕГЭ-2019 продлится с 27 мая по 13 июня, резервный – с 17 июня по 1 июля. Дополнительные дни – 3, 6 и 20 сентября.
Всего в 2019 году в Подмосковье ЕГЭ напишут 37000 выпускников одиннадцатых классов. Все 260 пунктов проведения ЕГЭ в регионе охраняемые – на них будут работать 5,5 тысяч камер. За сдачей экзаменов будут следить 1500 наблюдателей.
Для сдачи ЕГЭ в Москве зарегистрировались 90 тысяч ребят. В общей сложности будут работать более 830 пунктов сдачи экзаменов.
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