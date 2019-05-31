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9 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по химии в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2019, 12:00
Как информирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что выпускники 11 классов 31 мая пишут ЕГЭ по химии, в Подмосковье этот предмет выбрали 9000 человек.
Отмечается, что для проведения экзамена задействовано 141 пункт, семь из них на дому. Такие пункты есть в Зарайске, Клину, Ленинском районе, Люберцах, Наро-Фоминске, Подольске, Пушкинском городском округе.
Забралова подчеркнула, что для наблюдения за ходом проведения экзаменов аккредитованы 457 общественных наблюдателей, в том числе 148 представителей Российского союза молодёжи, 19 наблюдателей будут следить за ходом проведения онлайн.
Результаты экзаменов будут известны не позднее 14 июня 2019 года.
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