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Крупнейший дата‑центр в России могут построить в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2019, 12:03
Как информирует газета «Ведомости», что в Московской области может быть возведен крупнейший в стране дата-центр, который станет частью будущего технопарка «Истрадиджитал».
Отмечается, что в России появился проект технопарка с дата-центром, сопоставимым по величине со всем отечественным рынком. Проект с рабочим названием «Истрадиджитал» предполагает строительство центра на 40 тысяч серверных стоек в нескольких десятках километров от Москвы по Новорижскому шоссе.
Проект подразумевает строительство дата-центра на 40 000 серверных стоек на территории в 620 000 квадратных метров. В презентации на сайте отмечается, что 75% дата-центра нужны под облачные сервисы, остальные мощности – под размещение оборудования клиентов.
По данным газеты, Минкомсвязи и Минэкономразвития знают о проекте. Замдиректора департамента проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Алексей Галюжин концептуально считает проект нужным: есть задача увеличить долю России на мировом рынке услуг хранения и обработки данных с 0,9% до 5% к 2024 году.
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