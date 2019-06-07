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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 8 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2019, 11:25
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 8 июня продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.
Отмечается, что «желтый» представляет собой третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за высокой пожароопасности его объявили на 34 часа.
Аналогичный уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Курской областей, где оповещения о погоде не требуется, и Воронежской области, где объявлен следующий, «оранжевый», уровень опасности.
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