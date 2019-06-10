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До 11% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2019, 12:27
Как информируется на сайте «Метеовести», что 9 июня в Подмосковье прошли небольшие дожди, местами выпало почти 11% от месячной нормы осадков – 8 миллиметров.
Уточняется, что локальные грозовые ливни прошли 9 июня на фоне аномальной жары на Русской равнине.
В Московском регионе короткие дожди прошли лишь на севере и западе области. При этом количество выпавшей влаги распределялось крайне неравномерно: Клин – 1 миллиметр, Дмитров – 2 миллиметра, а в осадкомер метеостанции Волоколамска попало 8 миллиметров дождя.
Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.
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