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В Подмосковье впервые проведут конкурс «Молодой пахарь»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2019, 13:00
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, что в текущем году в Московской области впервые проведут межрайонный конкурс «Молодой пахарь» среди студентов профильных учебных заведений.
Отмечается, что в мероприятии примут участие только студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления Московской области. Молодое поколение первые покажет свое мастерство.
Организатором конкурса выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области при поддержке министерства образования Московской области.
Конкурс пройдет в два этапа. Сначала пройдет проверка теоретических знаний. Затем ребята выполнят практические задания, в которые войдет пахота и фигурное вождение сельхозмашины.
Мероприятие состоится 17 июля в рамках выставки агротехнологий «День поля Московской области – 2019» на территории Дмитровского городского округа.
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