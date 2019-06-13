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Молодежный парламент в четверг расскажет в Мособлдуме о своей деятельности за 2018 год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2019, 10:13
Как информирует пресс-служба регионального парламента, что представители областного молодежного парламента 13 июня представят отчет о деятельности, проведенной за 2018 год. Данной мероприятие состоится в ходе 87-го заседания Московской областной думы.
Отмечается, что отчет озвучит председатель Московского областного молодежного парламента Андрей Урусов. В соответствии с законодательством, Московский областной молодежный парламент ежегодно предоставляет отчет перед Московской областной думой о проделанной работе за прошедший период.
Также в этот день в Мособлдуме пройдет заседание молодежного парламента.
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