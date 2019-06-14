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Подмосковным дачникам посоветовали экологичные средства против вредителей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июня 2019, 11:07
Как рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, что бороться с вредителями на огородах помогут такие биологические средства, как махорка и настой ромашки.
Чаплин отметил, что основная задача всего летнего сезона – борьба с вредителями. Они особенно активны в жару. Высокая температура воздуха и почвенная засуха очень ослабляют растения, поэтому самое важное сейчас – это полив. Бороться с вредителями лучше биологическими средствами - распылять махорку, настой ромашки, чтобы получить экологически чистые продукты.
Он также добавил, что первый урожай подмосковные огородники начали собирать еще в апреле – это зеленый лук и зубчики чеснока. В мае созревают помидоры и огурцы в теплицах, а в июне эти овощи можно собирать уже в открытом грунте. А щавель и черемша почти закончились.
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