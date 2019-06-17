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Ремонт начинается на участке Павелецкого направления МЖД в понедельник
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Общество — 17 Июня 2019, 10:47
Как информирует пресс-служба Московской железной дороги, что в связи с ремонтно-путевыми работами до конца июня изменилось расписание некоторых электричек Павелецкого направления МЖД.
Отмечается, что с 17 по 27 июня (кроме 22 и 24 июня) столичные железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Михнево – Жилево Павелецкого направления. В ходе ремонта специалисты планируют отремонтировать 7,5 километров железнодорожного полотна, в том числе заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта.
Ремонтные работы будут выполняться в круглосуточном режиме по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемый путь будет закрыт для движения поездов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.
Во время ремонта МЖД организует движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.
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