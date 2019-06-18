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Проведение госзакупок в Подмосковье обсудят 21 июня на пресс‑конференции в РИАМО
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июня 2019, 10:32
21 июня в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области Павла Мироненко.
В ходе конференции будут рассмотрены вопросы, которые возникли при проведении закупок в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Павел Мироненко расскажет о принятых изменениях в законе о контрактной системе и о работе управления в части снижения выявляемых нарушений закона о контрактной системе.
Также в ходе пресс-конференции будет приведен обзор основных нарушений закона о контрактной системе, совершаемых заказчиками при проведении закупок.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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