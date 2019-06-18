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Более 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июня 2019, 10:42
Как сообщает сервис «Яндекс.Расписания», что 18 июня утром в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» отменили и задержали 43 рейса.
Уточняется, что во «Внукове» было задержано 7 рейсов и 14 отменено. В «Домодедове» задержаны 16 рейсов, отменены шесть.
В «Шереметьеве» и подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
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