19июня 2019
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Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2019, 10:55
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 19 июня в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до 28 градусов.
Как отмечают синоптики, что при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26-28, по области 23-28 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве и области сохранится комфортная погода, метеопараметры будут колебаться в рамках климатических значений. Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе формируют благоприятные внешние условия, которые не являются нагрузочными для организма и чаще всего хорошо переносятся и не вызывают усиления симптомов метеочувствительности.
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