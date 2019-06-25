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Подмосковье вошло в число лучших мест для яхтенного туризма
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июня 2019, 10:56
Как информирует пресс-служба аналитического агентства «ТурСтат», что Московская область вошла в десятку рейтинга лучших городов и стран для путешествий и катания на яхтах.
Уточняется, что день моряка (мореплавателя) отмечается 25 июня по инициативе Международной морской организации с 2010 года. Яхтенный туризм включает отдых и катание на яхте за пределами своего места проживания.
В популярных для яхтенного туризма направлений вошли Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Севастополь, Кипр, Франция, Хорватия, Турция, Московская область, Италия и Греция.
За Санкт-Петербург как лучшее место для яхтенного туризма отдали 27% голосов, за Сочи - 17%, за Крым и Севастополь, Кипр и Францию - по 10%, за Хорватию, Турцию и Подмосковье - по 7%, за Италию и Грецию - по 3%.
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