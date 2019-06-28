28июня 2019
пятница
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До 20% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июня 2019, 10:35
Как информирует представитель центра погоды «Фобос», что 28 июня в Москве прогнозируется выпадение 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 20% от месячной нормы.
Отмечается, что 28 июня ожидается до 10-15 миллиметров дождя, норма 75 миллиметров. Дождь будет идти весь день, временами сильный.
Давление в пятницу приблизится к рекордно низкому и составит 727 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.
В минувшие сутки дожди перевыполнили месячную норму по осадкам в Подмосковье. Так, в Новом Иерусалиме выпало 101,3% от нормы осадков для июня. В Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков.
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