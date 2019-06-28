28июня 2019
пятница
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Свыше 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах в пятницу утром
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июня 2019, 10:42
Как показывает сервис «Яндекс.Расписания», что утром 28 июня в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 32 рейса.
Отмечается, что во «Внукове» задержали девять рейсов, один отменили. В «Домодедове» 10 рейсов задержаны и четыре отменены. В «Шереметьеве» задержали восемь рейсов.
По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту отмен и задержек рейсов нет.
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается экстремально низкое давление, температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов, пройдет дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.
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