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Более 1,8 тыс жилых домов строится в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2019, 10:31
Как информирует министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, что на территории Подмосковья работают около 350 застройщиков, которые строят более 1800 многоквартирных домов.
Федотова подчеркнула, что в активной фазе строительства находится свыше 1800 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день застройщиками привлечено 83 тысячи дольщиков.
По статистическим данным Минжилполитики, в регионе насчитывается почти 350 застройщиков.
Ранее пресс-служба министерства жилищной политики Московской области сообщала, что за первые четыре месяца 2019 года в Подмосковье выдали свыше 22,5 тысяч ипотечных кредитов на 73,4 миллиарда рублей.
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