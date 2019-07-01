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В столице и Подмосковье ожидается плавное возвращение тепла
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Июля 2019, 10:38
Как рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что на этой неделе ожидается плавное возвращение тепла, переменная облачность, а нижняя отметка температуры составит около плюс 20 градусов.
Цыганков подчеркнул, что в текущую неделю будет плавно восстанавливаться тепло. Не жара, а именно тепло, потому что циклон ушел в район Коми, еще один циклон будет проходить где-то 4-5 июля. Три дня будет держаться переменная облачность с временными дождями. 4 и 5 июля облачность будет больше, 4 июля достигнет максимума. В субботу и воскресенье также ожидается переменная облачность с небольшими дождями.
Он добавил, что понедельник и вторник станут самыми теплыми днями на этой неделе. В понедельник температура закрепится в интервале от 22 до 26 градусов, а во вторник от 22 до 25 градусов соответственно.
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