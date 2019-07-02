02июля 2019
вторник
|
Родители новорожденных в Подмосковье смогут выбрать между подарком и денежными средствами
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Июля 2019, 10:56
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что власти Подмосковья планируют предоставить выбор родителям новорожденных, получать подарок или деньги при выписке.
Отмечается, что в мае 2019 года Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье». 4 июля Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, который предусматривал бы возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию.
Воробьев подчеркнул, что 4 июля будут рассмотрены два законопроекта. Поправки в закон Московской области, которые позволят с 1 сентября 2019 года семьям с новорожденным малышом выбирать, что они получат при выписке. Планирует ввести альтернативу - подарок, который у нас готов, или денежные средства - 20 тысяч рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры