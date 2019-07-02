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Воробьев рассказал о мониторинге воды в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2019, 11:04
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что власти Подмосковья постоянно мониторят ситуацию с водой в регионе.
Он отметил, что тема "Чистая вода" звучит продолжительное время, и на сегодняшний день ситуация существенно изменилась. На данный момент все централизованное снабжение водой на должном уровне. По большому счету программа завершена, мониторится через ЦУР качество воды.
По словам губернатора, если где-то происходят сбои, они носят технический характер, а главы территорий должны внимательно следить за обращениями граждан.
Воробьев добавил, что были открыты 320 водозаборных узлов. Был реализован большой проект по восточной системе водоснабжения.
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