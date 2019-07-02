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Новый участок трассы М‑11 откроют в Подмосковье 3 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2019, 11:07
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что 3 июля планируется открыть новый участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург.
Он добавил, что на завтра запланировано открытие движение на новом участке М-11 Москва-Санкт-Петербург. Новая четырехполосная магистраль проходит по территории Подмосковья и уходит в Тверскую область.
Трасса скоростной платной автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 «Россия» по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая ее протяженность составляет 669,8 километра.
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