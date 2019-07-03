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Свыше 25 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2019, 12:05
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 3 июля отменили и задержали 26 рейсов.
Уточняется, что во «Внукове» пять рейсов задержаны. В «Домодедове» задержали семь рейсов, 12 отменили. В «Шереметьеве» два рейса задержаны.
По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
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