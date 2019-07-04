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Прохладная погода с небольшими дождями ожидается в Московском регионе на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2019, 12:05
Как рассказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что в Московском регионе в предстоящие выходные при переменной облачности пройдут кратковременные дожди, средняя суточная температура будет ниже климатической нормы, днем столбик термометра достигнет отметки 19 градусов тепла.
Цыганков подчеркнул, что до середины июля жара уже не вернется. Погода прохладная. Ближайшие 3-4 дня температура ниже нормы. Облачность с прояснениями ожидается сегодня, завтра, в субботу, воскресенье и понедельник. Временами будет идти небольшой дождь. В ночь на пятницу будет плюс 9-11 градусов. В субботу, воскресенье, понедельник где-то в этих пределах и останется.
Он отметил, что дневные температуры будут в диапазоне 17-19 градусов тепла.
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