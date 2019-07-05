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Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» стартует в Подмосковье в пятницу
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Общество — 5 Июля 2019, 11:39
В подмосковном Солнечногорске 5 июля стартует всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».
Отмечается, что в форуме примут участие примерно 6000 человек. Он продлится по 20 августа.
В ходе форума пройдут шесть смен: с 5 июля по 11 июля – «Россия – страна возможностей», 13 июля – 19 июля – «Экосреда – образование», 21-27 июля – «Экосреда – волонтеры», 29 июля – 4 августа – «Экосреда – политика», 6-12 августа – «Экосреда – ИТ», 14-20 августа – «Экосреда-экология».
Перед участниками выступят федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты.
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