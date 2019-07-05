05июля 2019
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Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с пятницы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2019, 11:41
Как информируется на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, что с 5 по 7 июля на Горьковском направлении Московской железной дороги будут проходить путевые работы, в связи с этим изменится график движения ряда электропоездов, сообщается .
Отмечается, что 5 июля работы начнутся вечером после 20:00 и продлятся до 07:00 воскресенья. На это время скорректированы время отправления и прибытия нескольких поездов, отменены некоторые электропоезда, курсирующие между Москвой и станцией «Железнодорожная».
Ряд маршрутов сокращен на участках Москва – Кусково, Кусково – «Железнодорожная», Москва – «Железнодорожная», Новогиреево – Балашиха.
У некоторых электропоездов изменится режим остановок: они проследуют без остановки станции «Кучино», «Салтыковская», «Никольское», «Серп и Молот», «Чухлинка», «Кусково».
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