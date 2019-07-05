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Более 300 тыс тонн пшеницы планируют собрать в Подмосковье в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2019, 11:44
Как проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, что в текущем году аграрии Подмосковья планируют собрать свыше 300 тысяч тонн пшеницы.
Разин подчеркнул, что в 2019 году нам не очень помогает погода, были очень хорошие виды на урожай, мы посеяли больше зерновых в этом году, чем в прошлом, примерно на 30 тысяч гектаров. Но с учетом очень тяжелой весны с точки зрения осадков – практически 40 дней у нас на юге Подмосковья не выпадало дождей - конечно же, развитие растений замедлилось.
Буквально чрез 10-12 дней стартует массовая уборочная кампания. В полях начнут убирать озимую пшеницу. И тут, конечно, тоже важно, чтобы дожди не вносили свои коррективы, чтобы пшеница была сухая.
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