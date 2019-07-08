08июля 2019
понедельник
|
Воздух может прогреться до плюс 25 градусов в Московском регионе после 20 июля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Июля 2019, 10:57
Как проинформировал синоптик центра погоды «Фобос», что в Московском регионе 30-градусной жары уже не будет, до плюс 25 градусов воздух может прогреться после 20 июля.
Он добавил, что две недели не будет тепла и купального сезона. Купальный сезон сорван. Последняя декада июля, после 20 чисел – температура может повыситься до 25 градусов.
Также синоптик отметил, что к концу текущей недели вернется сентябрьская погода. В Московском регионе будут идти дожди, температура воздуха прогреется до плюс 16-18 градусов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры