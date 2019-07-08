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Облачно и до плюс 22 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Июля 2019, 11:03
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 8 июля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и кратковременный дождь.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 19-21 градус, по области 17-22 градуса.
Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
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