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50 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2019 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июля 2019, 10:50
Как информирует пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья, что в 2019 году на территории Московской области планируется благоустроить 50 общественных пространств за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
Отмечается, что в регионе реализуется масштабный проект по формированию комфортной городской среды. Главной особенностью программы является ее комплексный подход, а также синхронизация с другими программами, влияющими на качество жизни и облик городов. В настоящее время Подмосковье является одним из лидеров среди субъектов РФ по реализации проектов благоустройства городов.
На благоустройство выделят 5,1 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
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